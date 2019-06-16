رياضة

أوكرانيا البطل الحادي عشر لمونديال الشباب

الإثنين, 17-06-2019

توج منتخب أوكرانيا بطلاً لكأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) للمرة الأولى بتاريخه عقب فوزه بالنهائي الذي أقيم على ملعب فيدزيف لودز في بولندا على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف لهدف مؤكداً الهيمنة الأوروبية على البطولة في النسخ الأربع الأخيرة فأصبح البطل الحادي عشر للمسابقة علماً أنه اللقب العاشر للقارة العجوز مقابل 11 لقباً لأميركا اللاتينية ولقب يتيم لإفريقيا.
وتقدم الكوريون في النهائي عبر ركلة جزاء مبكرة ترجمها لي كانغ أن (5) وأدرك فاسلاف سوبرايا التعادل للأوكرانيين (34) وتقدم اللاعب ذاته بالهدف الثاني (53) وبه أصبح سادس لاعب يسجل هدفين خلال النهائي بعد السوفييتي بيسونوف (1977) والألماني لوسي (1981) والإسباني بابيو (1999) والأرجنتيني ميسي (2007) والبرازيلي أوسكار (2011) والأخير كان الوحيد الذي سجل الهاتريك، وضرب تزيتشفيلي آمال الكوريين بمقتل بالهدف الثالث (89) فخرج ممثلو آسيا خاسرين للنهائي الثالث بتاريخ البطولة بعد قطر (1981) واليابان (1999) علماً أن المنتخب الكوري كان المنتخب الخامس الذي يتقدم بالنتيجة ثم يخرج خاسراً بعد الاتحاد السوفييتي (1979) والغاني (1993) والأورغوياني (1997) والتشيكي (2007).

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