عربش: القرار غير مدروس … «محروقات»: أسعار البنزين غير المدعوم أصبحت قريبة لـ«الجوار»

في وقت شهدت أسعار البنزين فيه انخفاضاً في 44 دولة واستقرت في 53 أخرى الأسبوع الماضي بالترافق مع انخفاض أسعار النفط، قررت الحكومة رفع البنزين «أوكتان 90» غير المدعوم بنسبة تزيد على 13.3 بالمئة على اعتبار أنه يباع بسعر التكلفة، وخفضت سعر البنزين «أوكتان 95» بنسبة 8.3 بالمئة.

مصدر في «محروقات» برر تخفيض سعر لتر «أوكتان 95» إلى 550 لوجود كمية زائدة من هذا النوع وعدم الطلب عليه، على حين تم رفع سعر لتر «أوكتان 90» إلى 425 ليرة لأن تكلفته كذلك.

وبين المصدر أن سعري «أوكتان 90» و«أوكتان 95» في الدول المجاورة أصبح قريباً من السعر الحالي الذي تم تحديده أمس الأول.

ورأى الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش أن قرار زيادة سعر لتر «أوكتان 90» وتخفيض سعر «أوكتان 95» غير مدروس ولم يتم بناء على أساس تغيرات أسعار النفط عالمياً.