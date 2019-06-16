يعقد مؤتمراً صحفياً غداً … «الملف السوري» على طاولة مباحثات المعلم في بكين

وصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أمس، إلى الصين في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

ويلتقي وزير الخارجية والمغتربين خلال زيارته بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»، كبار المسؤولين الصينيين، ويبحث معهم مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والارتقاء بها في كل المجالات إلى المستوى الذي تأمله قيادتا البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وكالة «شينخوا» الصينية، نقلت قبل أيام عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة غنغ شوان قوله: إنه « بدعوة من وزير الخارجية الصيني وانغ يي يقوم المعلم بزيارة للصين في الفترة من الـ16 حتى الـ21 من حزيران الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملف السوري على وجه التحديد».

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً في 18 حزيران، بحسب دعوة وجهتها وزارة الخارجية الصينية للصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر.

وتعد زيارة المعلم للصين الثالثة من نوعها خلال سنوات الحرب على سورية، إذ سبق وأجرى زيارة في 22 من كانون الأول عام 2015، بالإضافة إلى زيارة أجراها في نيسان 2012.

وترتبط دمشق وبكين بعلاقات تاريخية وقوية، حيث كانت سورية من بين أوائل الدول في المنطقة التي أقامت علاقات مع الصين، في حين وقفت الصين إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب، وأكدت على موقفها المبدئي تجاه الحل السياسي فيها، ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، كما أن سورية هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الصين من أجلها حق النقض الفيتو في مجلس الأمن 6 مرات.