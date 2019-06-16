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«فتح» تعلن إضراباً شاملاً بوجه ورشة «المنامة»

| وكالات

الإثنين, 17-06-2019

دعت حركة «فتح»، إلى إضراب شامل في جميع الأراضي الفلسطينية يوم 25 حزيران، احتجاجاً على انعقاد ورشة العمل «السلام من أجل الازدهار» في البحرين. وقالت «فتح» في بيان أصدرته عقب اجتماع لأمناء سر أقاليم الحركة في الضفة الغربية أمس: «تواصل الإدارة الأميركية ومعها الاحتلال الصهيوني، وأعداء شعبنا الفلسطيني حالة العداء والاستهداف، على طريق إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، وشرعنة الاحتلال الصهيوني على الأرض الفلسطينية». وشددت «فتح» على وحدة موقفها مع منظمة التحرير الفلسطيني، الرافض لكل من «صفقة القرن»، وورشة العمل في البحرين.
ودعت الحركة «إلى الإضراب العام والشامل، رفضاً واستنكاراً لورشة المنامة «التي تستهدف جوهر القضية الفلسطينية».

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