الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

تقيم مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب ندوة وطنية في اليوم العالمي للترجمة في الثلاثين من شهر أيلول تحت عنوان «أدب الأطفال والترجمة».

ويشارك في الندوة المؤسسات الوطنية المعنية بالترجمة، منها مجمع اللغة العربية في دمشق، جامعة دمشق من خلال المعهد العالي للترجمة ومعهد اللغات، اتحاد الكتّاب العرب، اتحاد الناشرين السوريين، والمترجمون المهتمون بأدب الطفل. وتهدف الندوة إلى إثراء البحث المعرفي في أدب الطفل وتسليط الضوء على الأدب العالمي في هذا الحفل، وتقديم صورة واضحة عن واقع أدب الطفل العربي، ومعرفة دور الترجمة في إستراتيجيات بناء أدب الطفل العربي.