وزير التربية ينفي تسرب أسئلة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي … العزب لـ«الوطن»: لا يعتبر التسرب إلا بنشرها قبل ساعات من الامتحان

نفى وزير التربية عماد العزب وجود أي تسرب لأسئلة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي في أي من المحافظات.

وبيّن العزب في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وجود الأسئلة بعد توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي ومرور أكثر من نصف ساعة لا يعني أن الأسئلة قد سُربت لأن أسئلة الرياضيات تحتاج إلى زمن لحلها.

وقال: قد يكون هناك بعض الطلاب ممن حضروا الامتحان مادة الرياضيات للحصول على إجازة وذلك ممكن في ظل مشاركة (116152) طالباً وطالبة، منوهاً بأن البعض خرج بشكل مبكر من القاعة لكن الأكيد أنه لا تسريب للأسئلة، مضيفاً: نحن شفافون في هذه القضية.

وأشار العزب إلى قيامه خلال تقديم مادة الرياضيات برفقة محافظ ريف دمشق في جولة، وكان هناك ارتياح كبير من الأهالي والطلاب، وتابع: لا يمكن القول بالتسريب إلا إذا نشرت الأسئلة على الأقل قبل مدة ساعات من بدء الامتحان لأن حتى المدرس المختص يحتاج إلى أكثر من ساعة لحل الأسئلة لذلك نحن نؤكد أنه لا تسريب لأسئلة الرياضيات الثانوي مطلقاً.

وكشف وزير التربية عن اتخاذ قرار بإلغاء امتحان مادة الرياضيات للثالث الإعدادي في مركزي المسيل الجنوبي في حماة في الكتلة الجنوبية والكتلة الشمالية وذلك نتيجة قيام بعض ضعاف النفوس باقتحام هذا المركز وإدخال الأسئلة المحلولة إلى الطلاب بالقوة ما اقتضى إصدار قرار بإلغاء نتيجة امتحان الرياضيات للثالث الإعدادي في هذين المركزين ونقلهما إلى سلحب بدءاً من يوم الخميس 20/6/2019 سيتم تقديم باقي المواد للثالث الإعدادي في المركزين الجديدين في سلحب أما اليوم الثلاثاء فسيقدم الطلاب مادة الديانة في المراكز القديمة ذاتها لأنه لم يتم إبلاغهم بالقرار. وتتحمل الوزارة مسؤولية تأمين المواصلات ووسائل النقل للطلاب خلال الأيام القادمة من المركزين القديمين إلى المركزين الجديدين.