برجك اليوم – الثلاثاء 18 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت متحمس للجديد والجو حولك مناسب وداعم والعروض حولك كثيرة لأنك تمتلك الحافز والإرادة والطرق البناءة لتمضي بأمورك المهنية باتجاه جيد.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت في الشهر الأفضل للإشراق الذي يلمسك بأصابعه لتصبح محور اهتمام الآخرين وتسمع الكثير من المدح وحولك المساعدات والتأييد وأيادٍ تمتد لمعونتك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أمورك العاطفية مهتزة فاحذر الاحتيال أو تصعيد الخلافات بعناد أو بمواقف متعنتة فانتبه مراراً من قرار متسرع تأخذه فقط لأنك عصبي أو لأنك تريد إنهاء المشاكل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الأيام جيدة فيها مسؤوليات إضافية وعمل كثير وكأنك تدخل ورشة إصلاح وتأهيل لأمورك العملية ابتداءً من فريق عملك وانتهاءً بأثاث العمل أو مستلزماته وقراراتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تستطيع في هذا اليوم أن تتعامل مع مختلف الأزمات وتطوع المواقف الصعبة لمصلحتك وأنت واع لكل أمورك وتستطيع بكلماتك وبجهودك أن تصل لنتيجة نهائية تسعدك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تمسك بلطفك وبهدوئك وخاصة مع من تحب كأفراد العائلة أو أصدقائك واحسب حساباً لغد فهؤلاء قريبون منك وسيظلون فلماذا تزعج نفسك وتزعجهم.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت مصدر اهتمام المحيط دعوات اتصالات لقاءات سفر وقد تلتقي فيه بمن تحب فحاول أن ترمم علاقاتك وتصالح أصدقاءك وتقرب من أهلك وعائلتك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تعاني هذه الفترة نقصاً كبيراً في السيولة فانتبه لمصروفك ولا تضيع أموالك فأنت معرض لمصاريف إضافية حاول أن تسأل نفسك هل بحاجة لها فعلا أم لا.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تميل لأن تفهم ما يحصل داخل الشريك بسؤاله أو بمحاورته أو بمتابعة أخباره لتربط ما حصل بما يحصل، قد تأخذ قرارات بمصالحات أو بتفاهم مع من تحب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اسأل عن مصدر المعلومات وتأكد من سبب المستجدات الحاصلة فالأحداث حولك ليست ابنة ساعتها بل هي مرتبة ومخطط لها من أصدقاء أو ممن كنت تظنهم أصدقاء.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الحظوظ مساعدة للقاءات جديدة وتعارف وأنت تنتقل إلى مرحلة أفضل، إنه يوم اللقاءات الإيجابية والتجمعات أو التعرف على أصدقاء جدد في سفر أو جلسات عائلية.