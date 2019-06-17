أفلام تصوير داخل العدادات تمنعها من الحركة.. براءة اختراع بسرقة الكهرباء!

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء حمص مصلح حسن بأنه تم ضبط حالات سرقة للتيار الكهربائي تتم من خلال استخدام فيلم تصوير كاميرا يتم تركيبه على الأقراص بداخل العدادات الكهربائية الميكانيكية القديمة، مبيناً أن هذه الطريقة تمنع القرص من تسجيل الطاقة التي تدخل عبر العداد ما يجعل الكمية المسجلة كاستهلاك ضمن العداد صفرية أي «مسروقة».

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حسن أن اللجوء إلى هذا النوع من المواد لكون فيلم التصوير الخاص بالكاميرا قاسياً وسهل الالتواء وقابلاً للطي كما يعوق حركة القرص المسنن الذي يسجل كمية الكهرباء المستجرة.

ولفت حسن إلى أنه خلال الفترة الماضية تم لحظ انخفاض في عدد السرقات فعلياً وبشكل خاص في المدينة الصناعية بحسياء.

وفيما يتعلق بموضوع ضبط مراكز تحويل في المنطقة الصناعية بحسياء أكد حسن أنه تم تركيب لوحات مقفولة للعدادات الخاصة بالمشتركين، موضحاً أنه تم منع أصحاب مراكز التحويل من الدخول إليها باستثناء المؤشرين والمراقبين وهي مستقلة تماماً عن مركز التحويل نفسه.