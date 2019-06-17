طلاب حماة اعتبروها سهلة … العزب ينفي تسرب أسئلة الرياضيات «العلمي»

نفى وزير التربية عماد العزب وجود أي تسرب لأسئلة مادة الرياضيات للثالث الثانوي العلمي في أي من المحافظات، معتبراً أن وجودها بعد توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي ومرور أكثر من نصف ساعة لا يعني أن الأسئلة قد سُربت لأنها تحتاج إلى زمن لحلها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن العزب عن اتخاذ قرار بإلغاء امتحان مادة الرياضيات للثالث الإعدادي في مركزي المسيل الجنوبي في حماة في الكتلة الجنوبية والكتلة الشمالية نتيجة اقتحام بعض ضعاف النفوس المركز وإدخال الأسئلة المحلولة إلى الطلاب بالقوة.

وفي حماة في الوقت الذي سارت فيها امتحانات مادتي الرياضيات والجغرافيا بشكلها المعتاد والسلس والهادئ ما جعل الطلاب يخرجون من مراكزهم الامتحانية مسرورين لسهولة أسئلة الرياضيات وتوقعهم أسئلة الجغرافيا، عاش طلاب محردة والسقيلبية أجواء امتحانية عصيبة بسبب كثرة الوفود التي زارت مراكزهم وإجراءات التفتيش والمراقبة القمعية التي مارسها عليهم بعض مندوبي وزارة التربية ومديريتها بحماة الذين شحنوا أجواء الامتحان بممارسات سلبية.