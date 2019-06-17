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لافرنتييف بحث الملف السوري مع عبد المهدي ببغداد ويصل إلى بيروت اليوم

| الوطن – وكالات

الثلاثاء, 18-06-2019

عقد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، أمس، لقاء في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بأنه جرى خلال اللقاء بحث «العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في سورية وتحقيق الاستقرار فيها، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر «أستانا»، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران».
ويصل اليوم إلى بيروت الوفد الروسي الذي يضم إضافة إلى لافرنتييف، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقال مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية أمل أبو زيد: «إن المباحثات ستتركز على الملف السوري بكل تفاصيله الأمنية والسياسية وموضوع النازحين السوريين، وإعادة الإعمار».

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