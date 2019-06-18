الأولى

موسكو: الغرب أنفق المليارات على «المسلحين» ومغازلة الإرهابيين خطر

| وكالات

الأربعاء, 19-06-2019

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بكلمة له، في الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن، أن الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم «المعارضة المسلحة» في سورية، لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين.
ولفت ناريشكين، إلى أن هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد الجيش السوري، بدؤوا بالارتداد إلى أوروبا، داعياً «دول الغرب للتوقف عن مغازلة الإرهابيين في سورية والعراق، لأن هذا الأمر خطير للغاية».
وأضاف: «يبدو أن هذه الدول كانت تأمل في انتقال الجبهة الإرهابية بعد هزيمتها في الأراضي السورية والعراقية إلى منطقة أخرى، بعيداً عن أوروبا كأفغانستان أو آسيا الوسطى».

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 19-06-2019

تركيا تعيد إحياء «جند الأقصى» المحظور أميركياً وتزجه في معارك حماة! … الجيش يتصدى لمحاولات خرق «الخريطة الميدانية» ويردي عشرات الإرهابيين

الأربعاء, 19-06-2019

من إدلب إلى مضيق هرمز

الأربعاء, 19-06-2019

رداً على مشاريع الاحتلال أهالي الجولان ينفذون إضراباً عاماً

الأربعاء, 19-06-2019

المواقف الداعية لتدويل الملاحة بالخليج «عرجاء» … أبادي لـ«الوطن»: التهديدات لا تخيفنا ولن نتنازل

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock