موسكو: الغرب أنفق المليارات على «المسلحين» ومغازلة الإرهابيين خطر

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين بكلمة له، في الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن، أن الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم «المعارضة المسلحة» في سورية، لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين.

ولفت ناريشكين، إلى أن هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد الجيش السوري، بدؤوا بالارتداد إلى أوروبا، داعياً «دول الغرب للتوقف عن مغازلة الإرهابيين في سورية والعراق، لأن هذا الأمر خطير للغاية».

وأضاف: «يبدو أن هذه الدول كانت تأمل في انتقال الجبهة الإرهابية بعد هزيمتها في الأراضي السورية والعراقية إلى منطقة أخرى، بعيداً عن أوروبا كأفغانستان أو آسيا الوسطى».