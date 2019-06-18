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رداً على مشاريع الاحتلال أهالي الجولان ينفذون إضراباً عاماً

| الجولان المحتل - عطا فرحان

الأربعاء, 19-06-2019

أعلن أهالي الجولان السوري المحتل أمس، الإضراب العام، رداً على محاولات كيان الاحتلال، إقامة مشروع المراوح على أراضيهم، وكذلك إقامة مستوطنة باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشمل الإضراب كل مرافق الحياة العامة، وإغلاق المحال التجارية والمدارس، في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية.
وتضمن الإضـــراب تظاهـــرة حـــاشدة في منطقة سهل اليعفوري، حيث تجمع المئات من جميع شرائح أهالي الجولان حاملين اللافتات المنددة بالمشروع والأعلام الوطنية التي تؤكد على هوية الجولان العربي السوري، تلاها جولة في بساتين التفاح لتختتم بمهرجان خطابي على خط وقف إطلاق النار شرق مجدل شمس بموقع عين التينة شارك فيه أهالي محافظة القنيطرة من القسم المحرر.

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