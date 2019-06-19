شؤون محلية

إزالة الكتل الإسمنتية من مدخل عربين والبدء بتأهيل الطريق

| عبد المنعم مسعود

الخميس, 20-06-2019

قامت محافظة ريف دمشق أمس بإزالة الكتل الإسمنتية عن مدخل مدينة عربين من جهة حرستا.
وبين رئيس مجلس مدينة عربين راتب شحرور في تصريح لـ«الوطن» أن الخطوة تهدف لتسهيل حركة الدخول إلى المدينة منوهاً بأنه سيتم اليوم البدء بتأهيل الطريق الواصل إلى المدينة عبر ورشات الخدمات الفنية في المحافظة.
ولفت شحرور إلى أهمية الخطوة فهي ستؤدي إلى تسريع عودة الكثير من الأهالي إلى مدينتهم متوقعاً أن يرتفع عدد سكانها من 43 ألفاً حالياً إلى 55 ألفاً خلال الفترة القادمة.
وأكد شحرور أهمية التيار الكهربائي للمدينة مبينا أن عدد المحولات الكهربائية لا يشكل سوى 10 بالمئة مما كان عليه في السابق حيث كان يوجد 62 مركز تحويل أما حاليا فالمتوفر لا يتجاوز 6 مراكز تحويل وهناك وعود بإضافة 6 مراكز أخرى.
وتطرق شحرور إلى مشكلة القمامة مبينا أن القمامة يتم نقلها إلى أطراف المدينة مؤكداً تركز كم هائل منها مطالبا المحافظة المساعدة في نقلها إلى دير الحجر خصوصا في ظل عدم توفر إمكانيات لدى مجلس المدينة الذي تقتصر آلياته على ناقلتين فقط تساهمان بتنظيف القمامة ونقلها إلى أطرافها.
وكشف شحرور عن البدء خلال الأيام القادمة بترحيل 25 ألف متر مكعب من الردم من داخل المدينة، مبيناً أن العمل جار لإصلاح شبكة مياه الشرب في المدينة ولافتاً إلى وجوب البدء بإصلاحات المدارس استعدادا للسنة القادمة في ظل ما عانته المدينة خلال السنة الدراسية الحالية. ووفقاً لشحرور فإن العمل في مديرية المصالح العقارية في المدينة يقتصر على يومين فقط مطالبا المديرية العامة للمصالح العقارية بالعمل جميع أيام الأسبوع خصوصاً بعد أن تم تخصيص مساحة كبيرة جداً لهم.

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