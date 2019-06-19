5 مليارات ليرة حجم الاستثمار خلال «الشيخ نجار» الصناعية في خمسة أشهر

كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان لـ«الوطن» أن حجم الاستثمار في المدينة منذ بداية العام الجاري 2019 حتى نهاية شهر أيار بلغ نحو 5 مليارات ليرة سورية.

وبيّن عجان أن حجم الاستثمار التراكمي منذ تأسيس المدينة في عام 2004 وحتى تاريخه قارب 224 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى تطور الاستثمار في المدينة بشكل تصاعدي منذ بداية العام الحالي مقارنة مع الأعوام السابقة خلال الأزمة، حيث كان ملياري ليرة سورية فقط خلال عام 2016، ليتحسن إلى 11 مليار ليرة سورية خلال عام 2017، ومن ثم يصل إلى 17 مليار ليرة سورية خلال عام 2018، معيداً الأسباب في تطور الاستثمار في المدينة إلى اتساع المساحات الآمنة في سورية بفضل جهود الجيش العربي السوري، ما ساهم بتقدم التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن عودة العديد من الصناعيين ساهمت بزيادة الإنتاج حيث وصل عدد المنشآت الصناعية المنتجة حالياً ضمن الشيخ نجار إلى 565 منشأة صناعية في مختلف المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية، إذ وصل عدد المخصصين بالمقاسم الصناعية في المدينة إلى 50 مستثمراً، وعدد المرخصين بأعمال بناء المقاسم إلى 80 مرخصاً، وعدد المباشرين بأعمال البناء إلى 15 معملاً، وعدد المعامل المنتجة 40 معملاً، على حين تم منح 10 رخص إدارية وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الخامس الماضي.