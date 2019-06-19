«الحبوب» اشترت 270 ألف طن قمح و«الزراعي» يوافق على صرف 50 مليار ليرة

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف اجتماعا للجنة المركزية للحبوب واللجنة تطلع على حسن تنفيذ عمليات استلام الأقماح حيث بلغت كمية الاقماح المسوقة لغاية 17/6/2019 أكثر من 246.9 ألف طن من الاقماح وتم تسديد 11.65 مليار ليرة لنهاية 17/6/2019.

وفي السياق، وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي على صرف 50 مليار ليرة على دفعتين 25 مليار ليرة لكل منها لشراء الأقماح، علماً بأن فروع المصرف باشرت في صرف مستحقات الفلاحين.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير لدى المصرف الزراعي أن التعليمات لجميع الفروع في المحافظات تتركز على صرف قيم القوائم التي ترد للمصرف من مراكز الحبوب خلال 24 ساعة.

من جهته بين مدير عام «الحبوب» يوسف قاسم أنه تم الطلب من المصرف الزراعي صرف دفعة ثالثة مع مطلع الأسبوع المقبل لتصل قيم الصرفيات لنحو 70 مليار ليرة، موضحاً أن كل ذلك يأتي في سياق الإسراع في صرف قيم المحاصيل للفلاحين وعدم التأخر.

وكشف قاسم عن تسوق المؤسسة منذ بداية الموسم الحالي حتى أمس 270 ألف طن من الأقماح عبر 40 مركزاً أحدثتها المؤسسة في مختلف المحافظات إضافة إلى مركز جديد يتم العمل عليه حالياً في دير الزور استجابة للفلاحين الراغبين في تسويق محاصيلهم في المناطق القريبة من هذا المركز.