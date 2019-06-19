شركة روسية راغبة بالتشاركية مع شركة البطاريات الحكومية

قدمت شركة روسية عرضاً لوزارة الصناعة للتشاركية يتضمن الاستثمار في شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

المؤسسة أكدت في كتاب وجهته للوزارة (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن حصة الشركة الروسية تمثل 20 بالمئة من الإنتاج تعادل قيمة كامل الإنتاج السنوي للشركة سابقاً، وهي نسبة تتوافق مع الأعمال المقترح تنفيذها بالعرض الروسي، وبذلك سوف تحصل شركة البطاريات على كمية إنتاج 200 ألف بطارية جراء الاستثمار، وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات ليرة سورية، وهذه الكمية سوف تكون مسوقة بالكامل نظراً لأن حاجة السوق المحلية تبلغ 600-700 ألف بطارية سنوياً.

وبذلك يجب على الشركة تقديم البنية التحتية والأصول الثابتة الموجودة حالياً بالوضع الراهن مع تحمل الرواتب والأجور للعاملين البالغ عددهم 133 عاملاً وتبلغ حوالي 100 مليون ليرة سنوياً كحد أقصى.