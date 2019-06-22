برجك اليوم – الأحد 23 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أحذرك من التصورات الخاطئة والأحكام السريعة ولا تلتزم بوعود قد لا تنجزها، وانتبه من أوهام ومخاوف غير حقيقية قلل من كلامك وكن كتوماً فاليوم للشائعات.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار عموماً اليوم مملوء بالنشاطات المهمة والمشاعر الجميلة وللتعارف وحتى لأخذ القرارات الأساسية، ليشع الحب من حولك وداخلك وترضي نفسك وترضي من حولك بعطائك وحنانك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أداؤك رديء فأنت عصبي وكلمتك على الغالب جارحه أو متشنجة وهذا ليس له مبرر، قلل من أخطائك وتصرفاتك السلبية لأنك أصلاً لا تجيد الاعتذار فاكتم أسباب غضبك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز الضغوط تخف والاتصالات سهلة والأخبار إيجابية ما يمنحك ظروفاً مناسبة لمصلحتك، فاليوم للحلول ولحل بعض الأزمات القائمة ولمباشرة الحوار وللتوصل إلى اتفاقات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم أنت حازم وقوي وعملك يجعلك سعيداً وأكثر من ثناء قد تسمعه ويفرحك، وقد تتضارب بذهنك كثير من الأفكار الإيجابية، وتعطي حبيبك مكانته وعملك حقه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تلم الآخرين ولا تفقد صبرك ولا سيطرتك على أعصابك فأنت مشدود الأعصاب، وانتبه من الهفوات غير المقصودة ولا حاجة لتضخيم الأمور بل اسمع وجهة النظر الأخرى.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاذر الجو الخلافي مع زملاء العمل بسبب عمل مفروض عليك قد تشعر أنه ليس من واجبك، فقد تتضايق من تعقيدات أو سوء تفاهم مع زملاء العمل وقد تشعر أنهم يتعمدون إزعاجك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تمنح الثقة للمحيط وتستمد ثقتك منه فأنت تقترب من الأصدقاء وتشرح وجهة نظرك، كذلك تستطيع في هذا الشهر أن تتعامل مع مختلف الأزمات وتطوع المواقف الصعبة لمصلحتك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تعاني الأمرّين من حاجتك إلى الاطمئنان ومن حاجتك لتفهم أكبر لمن حولك، فأنت حساس هذا اليوم وقد تشعر حولك بتيارات سلبية تحتاج منك لهدوء الأعصاب والتقرب ممن تحب.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت تختار وتقرر وتدير حياتك بشكل يفرحك وتنسى خيبات الأمل التي عانيت منها، وتستعيد نشاطك وتوضح وجهات نظرك للآخرين وتشعر أن المحيط متعاطف ومتفهم.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأمور المالية هي محور اهتمامك ليس فقط لأن المال جيد بل لأنك تستعمله بطريقة فاعلة، وعقلك متيقظ ويعمل بطاقته القصوى ليرتب الشؤون المالية وقد تتخذ قراراً حاسماً.