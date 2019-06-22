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العمالة السورية تتصدر المشهد في «ماينز» الألمانية

| وكالات

الأحد, 23-06-2019

نقلت صحفية «بيلد» الألمانية، عن وكالة العمل في مدينة «ماينز» التابعة لمقاطعة ولاية راينلاند بفالتس الألمانية قولها: «إن عدد السوريين (المهجرين) المستفيدين من وكالة العمل ارتفع ليتصدر العاملين الأجانب في البلاد».
وذكرت الصحيفة، أن ارتفاع نسبة العمال السوريين، جاءت على حساب العاملين البلغار والأتراك، حيث بلغ عدد السوريين المستفيدين من وكالة العمل 2127 في مدينة ماينز لعام 2018، أي ما يعادل 14 بالمئة من عدد العاملين في الوكالة.
ولفتت إلى أن ارتفاع عدد العمال الأجــانب المستفيـــدين من وكــالـــة العمل، أثر سلباً على العاملين الألمان، حيث كانت نسبة الألمـان المستفيـــدين من الوكـــالـــة عام 2014 نحو 78 بالمئة، على حين انخفضت النسبة إلى 61 بالمئة عام 2018.

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