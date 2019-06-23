برجك اليوم – الأحد 24 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تكتشف اليوم بعض الخيانات أو بعض الأشخاص غير الأكفاء وربما تخسر صديقاً، فلا تفرض أفكارك بالقوة وكن دبلوماسياً لكي لا تضخم المشكلات، فأنت حزين أو قلق.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد يبدأ هذا اليوم بالسفر أو بالأخبار السعيدة أو بالفرص الجيدة للتواصل، فالأمور ستبدأ بالتحسن بالدعوات أو الاتصالات أو الفرح ولتهتم بالاستقرار والهدوء.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يجب أن تساعد نفسك لإجراء تغيير معمق لتقبل بما هو موجود والسعي وراء ما تريد، فنزقك قد يجعلك تتكلم مالا تعنيه أو تتصرف بطريقة ناقمة أو معادية لمن حولك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حاول أن تستوعب غيرك وتغسل قلبك وتسامح من آذاك كل يوم صباحاً لتكون أكثر راحة، فأنت ستملك القوة والرغبة في التخلي عن العادات والناس والظروف المعرقلة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب يتاح لك اليوم أن تساعد أحداً ممن حولك، وهذا يجعلك متفائلاً متعاطفاً مع المحيط، ويجعلك أقرب من فهم الآخرين فأنت مقبل لتنسى مشاكلك واليوم للمحبة والمصالحات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتعرقل بعض الأمور أو تشعر بالانزعاج بسبب الانتقال (تغيير بالأمكنة) أو تزعجك التغييرات لك أو لأحد الرؤساء في العمل، قد تتعرض لمواقف لا تحسد عليها.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تستخف بالواجبات المفروضة أو بعملك الضروري ولا تتأخر عن مواعيدك المهمة، فاليوم لنشاط متطلب وممتلئ بالنقاشات مع زملاء العمل الذين تشعر أنهم لا يساعدونك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حاول أن تتحدث عن مشاغلك ومشاكلك لتشعر بالراحة والتحسن نتيجة المحبة التي تحيط بك، وقد تصل إلى حافة اليأس لتنتقل وبكلمة أو عرض إلى قمة السعادة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد تقلق على أمور صحية تخصك أو تفتقد أحداً أو تشتاق لأحد وتحزن لفراقه، فحافظ على محيطك وعلى نفسك وابنٍ علاقاتك وأمورك بشكل هادئ وحاول أن تحسن علاقاتك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اقنع المحيط بكفاءتك وبوجهة نظرك فالحظوظ مساعدة لتغير قدرك نحو ما تتمنى، فأنت ممتلئ بالطاقة وتريد الكثير من الإنجاز وكلما كنت مشرقاً حققت ما تريد.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تكون محور اهتمام المحيط وهذا يتزامن مع دخل مادي إضافي يخفف من أعبائك، وهذا يجعلك مرتاحاً فأنت حين ترتاح في أمورك المالية تستطيع أن ترتاح في العمل أيضاً.