السفير الإيراني في اللاذقية ويؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين … الهند تعرب عن تأييدها للشعب السوري في حربه على الإرهاب

بينما أكد السفير الهندي بدمشق حفظ الرحمن، أمس، تأييد الشعب الهندي للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، اعتبر السفير الإيراني بدمشق، جواد ترك أبادي، أن عمق العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق أسهم في مواجهة الإرهاب الذي يدعمه الغرب.

وقال السفير الهندي لـ«الوطن» خلال زيارة له إلى محافظة حمص: إن الشعب الهندي يؤيد الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب».

وأكد السفير الهندي على عمق علاقات الصداقة بين البلدين، مشيراً إلى المنح الدراسية التي تقدمها بلاده للسوريين، ولافتاً إلى أن بلاده حريصة على صداقتها مع سورية وأنه مع عودة الاستقرار إلى البلاد ستعود أشكال التعاون التي كانت قائمة بين البلدين.

بدوره أشار محافظ حمص طلال البرازي إلى العلاقات التاريخية الثنائية بين الدولتين واحترام وتقدير الشعب السوري لنظيره الهندي وقيادته الرافضة للإرهاب الذي تتعرض له سورية بهدف النيل من تراثها وتاريخها وسيادته.

وأشار البرازي، إلى الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشركات والأشخاص السوريين، وتأثيره في منع استيراد مستلزمات البناء، وبالتالي تعطيل الإسراع بعملية إعادة الإعمار وإطالة أمد الحرب.

وكان السفير الهندي، التقى في وقت سابق من يوم أمس أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي، عمرو حورية، وشارك بمهرجان اليوغا الخامس الذي أقامه الاتحاد الرياضي بحمص بالتعاون مع السفارة الهندية في سورية والمركز السوري لليوغا وذلك في ملعب خالد بن الوليد بمناسبة اليوم العالمي لليوغا وبمشاركة 200 مشارك من حمص وحلب واللاذقية.

على خط مواز، أشار السفير الإيراني في سورية، جواد ترك أبادي، إلى عمق العلاقات الثنائية بين طهران ودمشق، مبيناً أنها تسهم في دعم الاستقرار ومواجهة الإرهاب التكفيري الذي يدعمه الغرب وعلى رأسه أميركا، وذلك خلال زيارة قام بها إلى محافظة اللاذقية.

وأكد أبادي على دعم إيران حكومة وشعباً لسورية في مواجهة الإرهاب، منوهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد في هذه الحرب.

من جانبه، أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، على أهمية العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى تعاونهما في مختلف القضايا ومنها مكافحة الإرهاب.