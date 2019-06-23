سوسان: سياسات أميركا الرعناء تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أمس، أن التدخلات الأجنبية السافرة، والوجود غير المشروع للقوات الأجنبية في سورية، يعد سبباً رئيسياً لاستمرار الأزمة.

وخلال لقائه عضو الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي خورخي كيوفاس راموس والوفد المرافق له، اعتبر سوسان بحسب «سانا»، أن السياسات الرعناء للإدارة الأميركية في خلق الصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتأجيج التوترات في العالم، تشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين.

من جانبه أعرب راموس وأعضاء الوفد عن اعتزازهم بالإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري ضد الإرهاب، مجدداً التأكيد على وقوف كوبا مع سورية وأهمية تضامن قوى الحرية في العالم في وجه نزعة الهيمنة والغطرسة الأميركية، ومشدداً على الاستعداد للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.