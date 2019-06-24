المعارضة التركية: عصر أردوغان انتهى ونضالنا مستمر

اعتبرت أحزاب المعارضة التركية، أن هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية باسطنبول، هي دلالة على نهاية عصر رجب طيب أردوغان، وبأن لدى هذا الرجل «قوة لجذب تركيا نحو الهاوية».

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، اعتبر أن النضال من أجل الديمقراطية والحرية مستمر، لتحويل «تركيا مرة أخرى نحو الديمقراطية».

من جانبها علقت رئيسة حزب «الخير» التركي المعارض ميرال أكشنار على نتائج الانتخابات قائلة: «نحن هنا الآن لقد انقضى عهد حزب العدالة وبدأ عهدنا، ولن يكون أي شيء كما كان من قبل».