شؤون محلية

المربيات والمكدوس السوري تنال شهادة التذوق العالمية في بروكسل باسم «ست الكل»

الأربعاء, 26-06-2019

حصلت «ست الكل» السورية على شهادة التذوق العالمية لمنتجات (المكدوس والمربيات) في بروكسل يوم أمس الأول، وهي شركة متخصصة بتصنيع الكونسروة وفق الطريقة السورية الأصيلة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وتم تثبيت أن المكدوس هو منتج سوري، علماً بأن «ست الكل» هي علامة تجارية لمجموعة أيان محدودة المسؤولية السورية (No Name) وهي شركة معتمدة الجودة في التصنيع الغذائي.
رئيس مجلس الإدارة محمود عبد الحميد أكد أن هذا الحدث مهم جداً لسورية، نظراً لأهمية الحدث، وهو يوم المذاق العالمي في بلجيكا الذي تنظمه شركة (Best for the Test)، ويضم ممثلين عن كبرى شركات الأغذية العالمية من أوروبا وأميركا وآسيا، وقد تمكن المنتج السوري الأصيل من فرض حضوره القوي بنيله شهادة التذوق العالمية للمكدوس والمربيات.
من جانبه، أثنى مدير الشرق الأوسط للشركة المنظمة محمد إدلبي على مشاركة منتجات سورية في اليوم العالمي للتذوق، وسط حضور لافت لشركات عالمية كبرى من 130 بلداً، منوهاً بأن الشركة لها سمعة عالمية مرموقة، وهي حيادية، إذ يتم منح شهادة التذوق وفقاً للتقييم الحسي لجهة مذاق المنتج وأصالته، وهي الشهادة الأولى في العالم، ويتم منح الشهادة بعد اختبار أعمى، من دون معرفة اسم المنتج والبلد، من قبل 200 طاهٍ عالمي وخبير تذوق، ويجري التقييم المعهد الدولي للمذاق، مشيداً بنيل المربيات والمكدوس السوري هذه الشهادة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 26-06-2019

نوع خاص من الحصانة للمعلمين.. بانتظار حصانة للطلاب … وزير التربية: لا توقيف للمدرسين والمعلمين بعد الآن إلا بعد الرجوع للتربية .. التعميم إجراء احترازي وخطوة كبيرة في تحصين الكوادر التربوية ضد الدعاوى الكيدية

الأربعاء, 26-06-2019

3 معارض كبرى بيوم واحد في دمشق.. بيلدكس يعود العام القادم بعد توقف 10 سنوات.. وسيريتل تطلق «ياهلا على كيفك» … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: المعارض بدأت تستعيد عافيتها وهذا دليل النشاط الاقتصادي المهم … وزير الاتصالات: شراكتنا مع هواوي إستراتيجية ونتطلع لمزيد من التعاون مع الصين

الأربعاء, 26-06-2019

تشويه «كازينو اللاذقية» يثير استياء أهالي اللاذقية … مديرية الآثار: مجلس المدينة بدأ العمل من دون الرجوع إلينا .. رئيس البلدية: كل شيء سيعود كما كان سابقاً!

الأربعاء, 26-06-2019

8 حالات غش بالسماعات في آداب دمشق … الشعال لـ«الوطن»: 50 ألف طالب يتقدمون لامتحانات 450 مادة .. 18 ألف طالب استفادوا من مرسوم المستنفدين وتقدموا للامتحانات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock