المربيات والمكدوس السوري تنال شهادة التذوق العالمية في بروكسل باسم «ست الكل»

حصلت «ست الكل» السورية على شهادة التذوق العالمية لمنتجات (المكدوس والمربيات) في بروكسل يوم أمس الأول، وهي شركة متخصصة بتصنيع الكونسروة وفق الطريقة السورية الأصيلة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وتم تثبيت أن المكدوس هو منتج سوري، علماً بأن «ست الكل» هي علامة تجارية لمجموعة أيان محدودة المسؤولية السورية (No Name) وهي شركة معتمدة الجودة في التصنيع الغذائي.

رئيس مجلس الإدارة محمود عبد الحميد أكد أن هذا الحدث مهم جداً لسورية، نظراً لأهمية الحدث، وهو يوم المذاق العالمي في بلجيكا الذي تنظمه شركة (Best for the Test)، ويضم ممثلين عن كبرى شركات الأغذية العالمية من أوروبا وأميركا وآسيا، وقد تمكن المنتج السوري الأصيل من فرض حضوره القوي بنيله شهادة التذوق العالمية للمكدوس والمربيات.

من جانبه، أثنى مدير الشرق الأوسط للشركة المنظمة محمد إدلبي على مشاركة منتجات سورية في اليوم العالمي للتذوق، وسط حضور لافت لشركات عالمية كبرى من 130 بلداً، منوهاً بأن الشركة لها سمعة عالمية مرموقة، وهي حيادية، إذ يتم منح شهادة التذوق وفقاً للتقييم الحسي لجهة مذاق المنتج وأصالته، وهي الشهادة الأولى في العالم، ويتم منح الشهادة بعد اختبار أعمى، من دون معرفة اسم المنتج والبلد، من قبل 200 طاهٍ عالمي وخبير تذوق، ويجري التقييم المعهد الدولي للمذاق، مشيداً بنيل المربيات والمكدوس السوري هذه الشهادة.