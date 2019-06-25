وقفات احتجاجية للمحامين السوريين وإيقاف المرافعات تنديداً بـ«ورشة البحرين»

تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نظم المحامون السوريون أمس وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين في دمشق تنديداً بـ«ورشة البحرين الاقتصادية» التي دعت إليها الإدارة الأميركية بهدف تمرير ما يسمى «صفقة القرن» الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح للصحفيين أشار أمين سر نقابة المحامين في سورية سمير بطرني بحسب وكالة «سانا» للأنباء إلى أن انعقاد «ورشة البحرين» أولى مقدمات «صفقة القرن» والتي تضرب بعرض الحائط حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها القوانين الدولية ومبادئ العدالة الإنسانية، مؤكداً أن سورية ثابتة في مواقفها ضد العدوان الصهيوني ومخططاته والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال.

وأكد المحامي محمد أسامة برهان رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق أن المشاركة في الوقفة تهدف للتعبير عن رفض مؤتمر البحرين الاقتصادي الهادف للتطبيع بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المحامية رنا المدني أوضحت أن الوقفة اليوم هي تعبير عن رفض مخططات الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني واستنكار لكل الإجراءات التي يتخذانها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة وقوف السوريين مع قضايا الأمة العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

في سياق متصل توقفت المرافعات القضائية في جميع المحاكم السورية لمدة ساعة من 11 حتى 12 ظهرا وفق دعوة مجلس القضاء الأعلى بالتزامن مع توقفها في كل المحاكم بالدول العربية تنديدا بـ«ورشة البحرين الاقتصادية».

وفي تصريح نقلته «سانا» بين المحامي العام الأول بدمشق القاضي المستشار عبد المعين حليمة أن إيقاف المرافعات من قبل القضاة والمتحاكمين والمحامين يهدف للتنديد بالورشة الاقتصادية التي تنعقد في البحرين من أجل النيل من قضية الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه العادلة لافتاً إلى أن القضاء السوري يدعو العالم إلى الوقوف مع القضايا العادلة للأمة العربية وضرورة تحرير الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان.

كما نظم المحامون في الحسكة وحماة ودرعا ودير الزور وحمص وطرطوس والسويداء وقفات احتجاجية على ما تسمى «صفقة القرن» والورشة الاقتصادية في البحرين.