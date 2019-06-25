برجك اليوم – الأربعاء 26 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تدخل دائرة تعارف واتصالات وسفر وعلاقات عامة تسعدك، ولن تهمك أي مشكلة طارئة لأنها ستشحذ همتك وتدفعك لتتسلح بالعزيمة أو لتمنحك قوة لتسيطر على وضعك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تذكر أن الجهود الجماعية ستلزمك فقد تأخذ طاقة إيجابية ممن حولك أكثر مما تبثها أنت نفسك، وتكتشف أن كفاحك مجدٍ ويسعدك الحوار والعلاقات الاجتماعية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنا أحذرك هذا اليوم من التصرف بعدائية وتهور مكابراً على ألمك الصحي، أحياناً وقلقك العملي أحياناً، لا تتحمس لأمور ما زالت في علم الغيب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تخلَ عن التحكم قليلاً في مصيرك ومصير من حولك وحمّل الآخرين قليلاً من همومك، قد تنشغل بمسؤوليات إضافية وقد تزيد بسبب انشغالك بأمور اجتماعية على حساب العمل.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت مشغول باتصالات أو مشاوير لتحسين وضعك وخاصة أنك في فترة جيدة للتعارف، وتبرز مواهبك وتفردها على الطاولة وتناقش في الفرص الموجودة وفق إمكانياتك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول إن ما تمر به هو أزمة عابرة، لا تيئس وحاول أن تنتبه لصداقاتك وحافظ عليها، وانتبه لأمورك أكثر فهذه الفترة غير مواتية للاهتمام بشؤون الآخرين أبداً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حاول أن ترمم علاقاتك وتصالح أصدقاءك وتقترب من عائلتك، فأنت مصدر اهتمام المحيط بدعوات اتصالات لقاءات سفر وقد تلتقي فيه بمن تحب وتفرح للشعور المتبادل.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني انتبه إلى مصروفك فالادخار شي جميل وأنت لا تعرفه فلا تفكر فقط باليوم وفكر بالغد، فأنت بحاجة إلى التنظيم على الصعيد المالي كي لا تتعدى حدود الميزانية والمحبة ممن حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول هذا اليوم يزودك بالطاقة والحماس ولكنه قد يجعلك مستعجلاً الحلول خالياً من اللطف وهذا مالا أنصحك بهْ، بالعكس حاول أن تمسك لسانك عن قول الصراحة المطلقة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني حاول جدياً أن تنتبه للتكتم والتعتيم على مشاريعك المستقبلية لأن العيون عليك، فقد يحمل لك اليوم الغيرة أو الحسد فحافظ على سرية مشاريعك أو ما تنوي فعله.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تتعرف على أصدقاء في مناسبة مفرحة كولادة جديدة في حياتك فأنت تترك انطباعاً جيداً لدى كل محيطك، وتكشف عن مشاعرك الحقيقية جاعلاً منها واقعاً تعيشه وتسعد به.