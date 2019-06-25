موسكو: توصلنا لاتفاقيات مهمة بخصوص سورية وملتزمون بسيادتها

أعلنت موسكو، أمس، أنه تم التوصل لعدد من الاتفاقيات الهامة بشأن سورية، في اجتماع رؤساء مكاتب الأمن القومي لروسيا وأميركا وكيان الاحتلال «الإسرائيلي».

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أكد أمس، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أنه لم يحدد جوهر هذه الاتفاقات سورية ولا مضمونها، وقال وفق الموقع: «لا يمكنني أن أقول أكثر مما قاله أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال لقائه مع الصحافة».

واعتبر بيسكوف أنه يمكن النظر إلى هذا الاجتماع، في سياق التحضير للمحادثات المزمع عقدها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في أوساكا على هامش قمة الدول العشرين هذا الأسبوع.

على خط مواز، قال باتروشيف عقب اللقاء الثلاثي: «أكد الجانب الروسي من جديد التزامه المستمر بسيادة سورية، واستقلالها ووحدة أراضيها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على معظم القضايا التي تتعلق بـ«ما نريد أن نراه في سورية»، وسيتم إجراء حوار بهذا الصدد.