سفير كوريا الديمقراطية الشعبية بضيافة «الوطن»: يمكن زيادة التعاون في مجال التقنيات الحديثة مع سورية

قام السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في سورية مونغ جونغ نام، بزيارة إلى مقر صحيفة «الوطن»، التقى خلالها الزميل وضاح عبد ربه رئيس التحرير.

وتحدث مونغ جونغ نام عن العلاقات المتينة والتاريخية التي تربط بلاده بسورية، وأهمية زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، التي لا تزال مستمرة إلى بيونغ يانغ واتفاقية التعاون السياسي التي تم توقيعها بين البلدين.

كما تم البحث في سبل تعزيز العلاقات الإعلامية بين سفارة كوريا الديمقراطية وسورية، ونشر وجهات النظر السياسية للبلدين في وسائل الإعلام.

وتطرق الحوار إلى الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه دول الغرب والحصار المفروض على البلدين وضرورة رفع أرقام التبادل التجاري بين كوريا الديمقراطية وسورية، وأشار مونغ جونغ نام إلى أن كوريا الديمقراطية يمكن أن تقدم الكثير في مجال التقنيات الحديثة لسورية.