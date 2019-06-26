برجك اليوم – الخميس 27 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تتمتع بإشعاع وحزم وإصرار على تحقيق النجاح، فأنت تمتلك معنويات مرتفعة، وحيوية تتضاعف بسبب ثقتك في نفسك والجاذبية، وقد تفكر بتغير في شكلك أو أسلوبك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار آراؤك تجاه الآخرين صحيحة لذلك لا تحزن لردات فعلهم لأنك توقعتها أصلاً، وحاول أن تتحدى وتتغلب على المشاكل والأحزان التي سببها الماضي وكن صبوراً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران دعوة اجتماعية تسعدك وربما تفرح وسط تجمعات كالأنشطة الرياضية أو النشاطات الفكرية، لأنك سعيد لمحبة الشريك ومحاولة إرضائك بشتى الوسائل أو تسعد للتواصل الاجتماعي.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز امنح نفسك فرصاً للهدوء وفكر في قراراتك قبل أي تصرف انشغل بشؤونك وابتعد عن طلب الكمال، وتحلَّ بالصبر وتفادَ القسوة في الأحكام أو في الإجابات واحذر التصرفات المرتجلة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنت واضح ومتحمس للقيام بأفضل ما تستطيع فعله وتضحي بوقتك وطاقتك للمصلحة العامة، فامنح ثقتك لمن تحب وامنح العائلة الاهتمام لتلقى منهم المحبة والتفاهم والمعونة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اتصالات ومديح تدفعك للتقدم وتزيد من ثقتك بنفسك أو خبر سعيد تسمعه يفرحك، لتمارس اليوم جاذبية قصوى في جذب انتباه شخصيات مهمة، وقد تتلقى ترقية ودعماً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تدخل مشاكل عائلية بسبب انشغالك بالآخرين وهذا قد يسبب لك عتاباً من عائلتك، والجدل أحياناً يكون من أهم أسباب النزاعات فاحذر الجدل العقيم والتهور في الأحكام.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني حماسك قليل لإنجاز العمل المطلوب منك وكأنك فاقد للطاقة وأفكار سلبية تسكنك، والمسؤوليات الطارئة تزعجك اليوم وكأن عبء العمل يقع على عاتقك وحدك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تعلم أن تلاحق بنفسك كل صغيرة وكبيرة ابتداءً من المشاكل الصحية وانتهاءً بالعائلية، وقد تحقق انتصاراً في العمل ونجاحاً وازدهاراً أو لقاء مهم يؤثر في أعمالك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني ابتعد عن المبالغة وحاول أن تشرح مشاعرك لأنك معرض لجرح الطرف الآخر دون أن تقصد، وربما يضايقك الشعور بأنك وحدك أو تصطدم بأحد أفراد العائلة أو أصدقائك الحميمين.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت مرتاح للتطورات الموجودة حولك فهي إيجابية والأهم أن البسمة تعتلي وجهك، وتثبت مواقعك وتبرز مواهبك وتفردها على الطاولة وتناقش في الفرص الموجودة وفق إمكانياتك.