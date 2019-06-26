بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية في إيران .. القادري أمام مؤتمر«الفاو»: الإرهاب أعاق النهضة الزراعية في سورية

مع انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية في إيران بمشاركة سورية، أمس، أكد وزير الزراعة أحمد القادري خلال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في إيطاليا، أن الآثار السلبية للحرب الإرهابية على سورية أعاقت تحقيق النهضة الزراعية فيها، لكنه لفت إلى أن سورية دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وواصل المؤتمر العام لمنظمة «الفاو»، أمس، أعمال دورته الحادية والأربعين في العاصمة الإيطالية روما بمناقشة جملة من القضايا المهمة التي تشخص حالة الأغذية والزراعة في العالم أبرزها الهجرة والزراعة والتنمية الريفية بمشاركة ممثلين عن 194 دولة بينها سورية.

وأكد القادري في كلمة له أمام المؤتمر بحسب وكالة «سانا» للأنباء، أن سورية استطاعت أن تدخل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار عبر الدعم الحكومي والعمل على استثمار كل شبر من الأراضي المحررة من الإرهاب رغم الأضرار الكبيرة والإجراءات القسرية غير القانونية أحادية الجانب التي تتخذها بعض الدول ضد الشعب السوري التي أدت إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

ولفت إلى الآثار السلبية للحرب الإرهابية على سورية التي أعاقت تحقيق النهضة الزراعية بسبب تدمير منظومة العمل في المؤسسات الإنتاجية والمراكز البحثية، مؤكداً أن الحكومة السورية تقوم بواجبها الدستوري تجاه الفلاحين في سبيل دعم استقرارهم وتأمين سبل عيشهم.

وعرض القادري العديد من القضايا، أهمها مشكلة التغيرات المناخية وتعاقب مواسم الجفاف والآثار السلبية لها وأهمية إيجاد الحلول المناسبة، منوهاً بالعمل مع منظمة «الفاو» من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية وضرورة تطوير التعاون بما يخدم تنمية القطاع الزراعي ودعم استقرار الفلاحين في قراهم وتحسين مستواهم المعيشي.

وعلى هامش أعمال المؤتمر بحث القادري مع مدير قسم الطوارئ وإعادة التأهيل والعمليات في منظمة «الفاو» دومنيك بورجين تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة بما يخدم العمل الزراعي في سورية.

ودعا القادري خلال الاجتماع إلى ضرورة مساهمة المنظمة في تأمين مستلزمات دعم المزارعين الذين يعودون إلى مناطقهم، مستعرضاً واقع القطاع الزراعي وحجم الأضرار التي تعرض لها جراء الإرهاب.

من جانبه، أكد بورجين استعداد المنظمة للمشاركة في إعداد البيانات والدراسات التي تبين مدى الاحتياج لوضع المشروعات وبرامج للتدخل لتحسين سبل عيش المزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع مكتب المنظمة في دمشق لإعداد هذه الدراسات.

ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي انطلقت أعماله في الـ22 من الشهر الجاري على مدى سبعة أيام موضوعات، منها حالة الزراعة والأغذية والهجرة والزراعة والتنمية الريفية.

وبالترافق مع مواصلة المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في إيطاليا، انطلقت في مدينة أصفهان الإيرانية، أمس، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية المعنية بالشؤون السياسية بمشاركة سورية.

وقال الأمين العام للجمعية محمد رضا مجيدي، بحسب «سانا»: «إن هذا الاجتماع يتضمن العديد من البنود المهمة على جدول أعماله بما في ذلك ثمانية مشروعات قرارات يناقشها الأعضاء»، موضحاً أن الجمعية تعد أكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي على المستوى الإقليمي والقاري وتضم 56 برلماناً منها 42 عضواً دائماً و14 عضواً مراقباً.

ويمثل سورية في الاجتماع وفد برئاسة عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان نزار سكيف، كما يضم الوفد عضو لجنة المصالحة الوطنية في المجلس فواز الشرع ومن العلاقات العامة يحيى شيخو.

ويشارك في اجتماع اللجنة الذي يستمر يومين إضافة إلى سورية وإيران ممثلون عن أفغانستان وبنغلادش وكمبوديا وقبرص وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وباكستان وتركيا وفيتنام وقطر.