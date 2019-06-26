سورية

اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في دمشق خلال العام الجاري … المعلم يختم لقاءاته مع المسؤولين في كوريا الديمقراطية

| وكالات

الخميس, 27-06-2019

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع نائب رئيس اللجنة المركزية مدير مكتب الشؤون الدولية في حزب العمل الكوري ري سو يونغ، سبل تعزيز العلاقات بين سورية وكوريا الديمقراطية والجهود التي يبذلانها لمواجهة محاولات الهيمنة والإرهاب الاقتصادي التي يتعرضان كلاهما لها.
وعلى هامش زيارته التي انتهت أمس إلى العاصمة الكورية الديمقراطية، التقى المعلم، أمس يونغ وبحث معه، بحسب وكالة «سانا» للأنباء، سبل تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين والجهود التي يبذلها البلدان في وجه محاولات الهيمنة والإرهاب الاقتصادي والإجراءات أحادية الجانب التي يتعرض لها كلاهما.
وكانت وجهات النظر بين المعلم ويونغ متفقة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات الحزبية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب العمل الكوري وتبادل الزيارات على مختلف المستويات والاستمرار في تبادل الدعم بين البلدين في المحافل الدولية.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية في دمشق خلال العام الحالي.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وسفير سورية في بيونغ يانغ تمام سليمان ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمراني والوفد المرافق للوزير المعلم.
كما حضره من الجانب الكوري عدد من مسؤولي مكتب الشؤون الدولية في حزب العمل الكوري.
وكان المعلم، أعرب خلال لقائه رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الديمقراطية تشيه ريونغ هيه، أول من أمس، عن أمله في أن يشكل تبادل مثل هذه الزيارات، فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين في كل المجالات، مؤكداً عزم سورية على تحقيق ذلك.
وأشاد المعلم الذي يزور كوريا الديمقراطية منذ يوم الجمعة الماضي، بإنجازات الشعب الكوري العظيم الذي تمكن بصموده وجهوده الذاتية من بناء بلاده، كما تمكن الشعب السوري من الوقوف بثبات وعزيمة في وجه مختلف أشكال المؤامرة والإرهاب التي تعرض لها، والتي كان آخرها الإرهاب الاقتصادي والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها عليه.

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