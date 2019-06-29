21 مليار ليرة استثمارات جديدة في المدن الصناعية منذ بداية 2019

صرّح مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال لـ«الوطن» بأن المدن الصناعية الرئيسة الثلاث استقطبت استثمارات جديدة بحوالي 21 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي ولتاريخه.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 101 مقسم صناعي جديد ومنح 43 رخصة بناء جديدة، مع إقلاع 32 معملاً ودخولها في الإنتاج، وتم تأمين 1330 فرصة عمل جديدة، وذلك ضمن المدن الصناعية الثلاث في حسياء وعدرا والشيخ نجار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كما شهدت المدن الصناعية قدوم مستثمرين من دول عربية مثل مصر ولبنان للبحث في إمكانية إقامة مشروعات استثمارية فيها إضافة إلى شركات استثمارية من الصين.

وفي سياق متصل بيّن بلال أن وزارة الإدارة المحلية تابعت خلال العام الحالي تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات، وقدمت مساهمات مالية شملت 21 منطقة صناعية تتوزع على محافظات القنيطرة والسويداء وريف دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وحماة، بمبلغ إجمالي تجاوز 1.12 مليار ليرة، بهدف استكمال الدراسات وتسديد بدلات الاستملاك واستكمال أعمال البنية التحتية وقد دخلت العديد من المناطق في مرحلة الاكتتاب على المقاسم منها مناطق الدريكيش في طرطوس والقرداحة والحلس في اللاذقية وتوسع المنطقة الصناعية في حماة وغيرها، إضافة إلى أن عدداً من المناطق الصناعية وضعت قيد البناء والاستثمار مؤخراً مثل المنطقة الصناعية في بانياس، وفي مناطق أخرى بدأ المستثمرون بأعمال البناء للمقاسم الصناعية مثل أم الزيتون في السويداء.

ولفت بلال إلى أنه مع نهاية العام الحالي سنشهد دخول نسبة كبيرة من هذه المناطق الصناعية في الخدمة مع بدء عمليات الاكتتاب على المقاسم وتخصيصها وتسديد بدلات الاستملاك وخاصة في المناطق التي أصحبت جاهزة.

وبيّن بلال أن الوزارة عملت على تقديم الدعم اللازم من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في المناطق الصناعية في محافظات درعا ودير الزور وحمص بهدف إعادة تأهيل هذه المناطق ووضعها قيد الاستثمار لتشغيل اليد العاملة وتوفير المنتجات ودعم الاقتصاد حيث تم تخصيصها بـ330 مليون ليرة، كما قامت الوزارة بتنظيم عدة ورشات تدريبية لتقديم التأهيل والتدريب للمجالس المحلية المنتخبة وتعريفها بنظام الاستثمار في المناطق الصناعية والحرفية رقم 66.

وعن المشروعات المنفذة تحدّث بلال عن إصدار أنظمة استثمار خاصة بالسكن للعاملين في المنشآت الصناعية في المدن الصناعية الثلاث، وتم فتح باب الاكتتاب في مدينة عدرا وقيد التعاقد على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية، كما تم إصدار نظام لإدارة واستثمار مدينة السيارات في الدوير وتم افتتاح باب الاكتتاب من أجل تخصيص العاملين وكالات سيارات ومعارض ومعامل ومكاتب سيارات.

ويجري الاستعداد للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته 61 للعام الحالي من خلال المشاركة بحزمة كبيرة تتناسب مع تنوع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمستثمرين، في مجالات الخدمات والبيئة والمدن الصناعية والمصالح العقارية والطاقات البديلة والإطفاء.