برجك اليوم – الأحد 30 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان مد يديك لمن حولك فهذا اليوم يحمل لك الفرصة المناسبة لتكون أكثر حكمة وأكثر استقراراً ، وليلمع نجمك ولتشعر بحماية ومساعدة من العائلة ومن أصدقائك القريبين منك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار قد تنال حقك المفقود أو تسترد مستحقات مالية أو تسترد مركزك بتقدير من حولك، وقد تحلم أو تفكر بعمل جديد يزيد من دخلك فكوكب المال يتقدم في مكان جيد جداً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تتغير الأوضاع لمصلحتك وتعيش حماسة كبيرة وتشعر بحب الحياة وطاقة فياضة، وتلفت الاهتمام وتود التغير في أمورك المهنية أو الشخصية وقد تدخل بجديد يسعدك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنا أنصحك بالهدوء والتريث وتأكد من صحة الكلام الذي تسمعه فقد يكون ما تسمع مبالغاً فيه، ولا تجعل الآخرين يزرعون فيك الشك بأخبار مغلوطة بل اسأل قلبك وثق بنفسك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تمتلك الرغبة في الحب وإقامة العلاقات وتشارك الأصدقاء أو العائلة أحلامهم أو فرحهم، وهو يوم جيد للتعرف إلى أشخاص جدد وقد يكون شريك حياتك القادم شخصاً مميزاً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول تكره التنازل وتكره أن يرى أحد المحيطين بك ضعفك وقد تضايقك مسؤولياتك، فاليوم قد يجعلك تقع في بعض الضغوطات أو الإرباكات المفاجئة أو الظروف الطارئة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم سيمنحك حدة الذهن والخيال اللازم للإبداع والخلق والأفكار الجيدة التي تحتاج إلى حدة ذكائك لوضعها موضع التنفيذ وبالقدر الكافي من الهدوء.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني يجب أن تستفيد من الفرص حولك لأنها ستحدث تغييرات مهمة في حياتك، وقد تسعد لأنك تأخذ قرارات بمعونة المحيط وتشجيعهم فاستشر من حولك ومن يحبك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول اليوم يجعل خياراتك محددة وفرحتك قليلة أو تفرض أموراً لا ترضاها فلا تخسر التعاطف ولا تقدم على قرارات انفعالية أو تتصرف بعفوية ولا تقل كلمات لا تعنيها.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تفتش عن الجدال بل كثف جهودك في إنهاء العمل الكثير بعيداً عن التسالي، فاليوم أنت قلق بسبب انشغالات عدة تهدد وقتك بالضياع إذا لم تستثمره بالعمل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الجو حولك لطيف وأنت تشرح وجهة نظرك بلباقة وتضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك، فالنقاش دائماً مجدٍ وتصل منه إلى حلول لأنك منطقي وعقلاني فالأجواء حولك سعيدة.