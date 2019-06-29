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الجيش الوطني الليبي: سنستهدف كل مصالح تركيا الإستراتيجية

| وكالات

الأحد, 30-06-2019

صفعة ليبية قوية تلقاها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بإعلان الجيش الوطني الليبي، بأنه سوف يستهدف السفن التابعة للنظام التركي في المياه الإقليمية، وكل الأهداف الإستراتيجية التابعة له على الأراضي الليبية، رداً على الغزو التركي، ودوره في دعم الإرهابيين والتدخل لاستمرار الفوضى في البلاد.
وقال المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي» أحمد المسماري في بيان له أول أمس: إن الجيش سيحظر أيضاً أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية.
وأضاف البيان: «تعتبر الشركات والمقرات التركية» وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية» أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة «رداً على هذا العدوان» ويتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا».
أردوغان رد أمس على التهديدات الليبية، وقال إن أنقرة «ستتخذ التدابير اللازمة»، حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها، من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
ورغم نشر البيان الليبي وبصورة رسمية على وسائل الإعلام، زعم أردوغان بأنه لا يزال «غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات»، مؤكداً أنه «في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر»، فإنه سيتخذ «التدابير اللازمة».

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