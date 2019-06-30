شؤون محلية

التموين تصادر 134 ألف لتر بنزين مخلوطة بماء وشوائب

| السويداء - عبير صيموعة

الإثنين, 01-07-2019

تمكنت دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه من حجز نحو 134 ألف لتر بنزين من محطات متعددة على ساحة المحافظة بعد أن تبين وبالتحاليل المخبرية وجود مخالفات جسيمة تلخصت بوجود ماء وشوائب في المادة، كما تم إغلاق 4 محطات وقود جراء تمنع أصحابها عن البيع والبيع بسعر زائد لمدة ثلاثة أشهر مع وجود ضبوط بأربع محطات أخرى قيد الإغلاق.
وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء آصف حيدر إلى حجز نحو 44 عبوة مياه من إنتاج نبع دريكيش لعدم مطابقتها جرثومياً للمواصفات القياسية السورية وهي الكميات المتبقية في المستودع حيث جرى تنظيم ضبط بالعينة بتاريخ 10/6/2019 إذ بلغت كمية البضاعة التي أخذت منها العينات نحو عشرة صناديق لافتاً إلى أن قرار الإتلاف بحقها لم يصدر حتى تاريخه إضافة إلى تنظيم ضبط نقص لبطاقة البيان لتلك الصناديق.
ولفت حيدر إلى أن الدائرة قامت كذلك بتنظيم 215 ضبطاً تموينياً بحق عدد من أصحاب المحال التجارية وبعض المطاعم.

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