ياغي لـ«الوطن»: توقعات بإدراج إسمنت البادية قريباً والمنشآت السياحية في نهاية العام … 9.6 مليارات ليرة تداولات بورصة دمشق في 6 أشهر بزيادة 28 بالمئة

بلغ حجم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 10.5 ملايين سهم، بزيادة 16.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إذ تم تداول 9 ملايين سهم.

وبلغت قيمة التداولات نحو 9.6 مليارات ليرة سورية، خلال النصف الأول هذا العام، بزيادة نسبتها 28 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب 92.5 ألف سهم، وبمتوسط قيمة تداول 84.2 مليون ليرة سورية تقريباً في الجلسة الواحدة، مقارنة مع متوسط حجم تداول 74.7 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول 62 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة خلال نفس الفترة من عام 2018، على حين بلغ عدد جلسات التداول 114 جلسة خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة مع 120 جلسة تداول تمت خلال نفس الفترة من عام 2018.

هذا وأغلق مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية النصف الأول من العام الحالي عند مستوى 5957.74 نقطة منخفضاً بمقدار 232 نقطة أي ما نسبته -3.75 بالمئة عن بداية العام الحالي 2019.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي أن انخفاض المؤشر عن بداية العام غير مقلق، لكونه انخفاضاً تصحيحياً، بالإضافة إلى أن النتائج المالية للشركات لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن الظروف الاقتصادية وخاصة تغييرات سعر الصرف مساعدة، بل كان لها تأثير سلبي على الأداء المالي، ولكن نتوقع في الفترة القادمة أن تزداد السيولة في السوق وأن تشهد انتعاشاً للمؤشر.

وعن قطاع الاتصالات أشار ياغي إلى أن ضعف التداولات بالنسبة لقطاع الاتصالات يعود لكونه قطاعاً ناشئاً وأداؤه المالي والسوقي ما يزال تحت ترقب المستثمرين على عكس قطاع المصارف الذي ينشط في البورصة منذ سنوات، وأتوقع في الفترة القادم أن يتفعل بشكل أكبر.

كما توقع ياغي أن يتم إدراج شركة إسمنت البادية في الشهر السابع الحالي ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد للانتهاء من عدة تفاصيل تتعلق بالإدراج وهي كانت قد حصلت على الموافقة الأولية للإدراج، مبيناً أن المتاح حالياً للإدراج هي شركة المنشآت السياحية ويتوقع أن يتم إدراجها مع نهاية العام الحالي بعد إيجاد حلول لبعض الإشكاليات مع وزارة السياحة.