175 حالة غش في امتحانات القنيطرة.. وحالتا اعتداء على رئيس مركز ومراقب

مع انتهاء امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسية والثانوية العامة بكافة فروعها بينت مصادر في تربية القنيطرة أن طالب شهادة تعليم أساسي في مركز علي يوسف أحمد قام بالتهجم وزملاء له من خارج المركز على أحد المراقبين والاعتداء عليه بالضرب وتكسير سيارته وتم توجيه المراقب بتقديم شكوى بحق الطالب وزملائه في قسم شرطة الميدان وتقديم شكوى لدائرة الامتحانات بتربية القنيطرة لعرضها على لجنة الامتحانات، كما تم التهجم على رئيس مركز امتحاني في الثانوية الصناعية.

وأشار رئيس دائرة الرقابة الداخلية بتربية القنيطرة شريف خليل إلى أن حالات الغش في امتحانات هذه الدورة كانت ضمن الحدود الطبيعية والعادية حيث بلغت في شهادة التعليم الأساسي 33 حالة غش بقصاصات ورقية و11 حالة باستخدام الخليوي.

مبيناً ضبط 115 حالة في شهادة الثانوية للعلمي والأدبي و16 حالة للتعليم المهني والشرعي منها اعتداء على رئيس مركز امتحاني في الثانوية الصناعية.

وذكرت مصادر من تربية القنيطرة أنه تم إعفاء عدد من رؤساء المراكز والمراقبين لإساءتهم لنزاهة العملية الامتحانية والتمييز بشكل واضح بين الطلاب.