شؤون محلية

175 حالة غش في امتحانات القنيطرة.. وحالتا اعتداء على رئيس مركز ومراقب

| القنيطرة- خالد الخالد

الثلاثاء, 02-07-2019

مع انتهاء امتحانات الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسية والثانوية العامة بكافة فروعها بينت مصادر في تربية القنيطرة أن طالب شهادة تعليم أساسي في مركز علي يوسف أحمد قام بالتهجم وزملاء له من خارج المركز على أحد المراقبين والاعتداء عليه بالضرب وتكسير سيارته وتم توجيه المراقب بتقديم شكوى بحق الطالب وزملائه في قسم شرطة الميدان وتقديم شكوى لدائرة الامتحانات بتربية القنيطرة لعرضها على لجنة الامتحانات، كما تم التهجم على رئيس مركز امتحاني في الثانوية الصناعية.
وأشار رئيس دائرة الرقابة الداخلية بتربية القنيطرة شريف خليل إلى أن حالات الغش في امتحانات هذه الدورة كانت ضمن الحدود الطبيعية والعادية حيث بلغت في شهادة التعليم الأساسي 33 حالة غش بقصاصات ورقية و11 حالة باستخدام الخليوي.
مبيناً ضبط 115 حالة في شهادة الثانوية للعلمي والأدبي و16 حالة للتعليم المهني والشرعي منها اعتداء على رئيس مركز امتحاني في الثانوية الصناعية.
وذكرت مصادر من تربية القنيطرة أنه تم إعفاء عدد من رؤساء المراكز والمراقبين لإساءتهم لنزاهة العملية الامتحانية والتمييز بشكل واضح بين الطلاب.

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