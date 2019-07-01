العثور على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في العراق … لقاء روسي عراقي قبل اجتماع مهم لـ«أوبك+» اليوم

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا أمس الإثنين، مع وزير النفط العراقي ثامر غضبان العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار اتفاق خفض الإنتاج «أوبك+».

وأشاد الوزير الروسي بالعلاقات المتينة التي تربط روسيا بالعراق، وقال: إن شركات الطاقة الروسية تتعاون بنشاط مع الجانب العراقي، مشيراً إلى «لوك أويل» و«غازبروم نفط» اللتين تشاركان بنجاح في مشروعات طاقة بالعراق.

وأضاف: إن العديد من شركات الطاقة الروسية الأخرى مهتمة بدخول السوق العراقية، بما في ذلك في مجالات خدمات حقول النفط وتوريد معدات الطاقة، معرباً عن أمله في أن يفتح التعاون بين البلدين مجالات واعدة جديدة لتنمية التعاون الثنائي.

وجاء اللقاء بين الوزيرين قبل انطلاق الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق «أوبك+» بقيادة روسيا والسعودية، واجتماع مهم ستعقده الدول المشتركة في «أوبك+» اليوم الثلاثاء لبحث مسألة تمديد الاتفاق.

في غضون ذلك أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس اتصالاً هاتفياً بحثا فيه العلاقات الثنائية وإرساء والتنسيق لاستقرار في أسواق النفط، وذلك حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس أنها عثرت على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة جنوبي البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن «الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان».

وأضاف البيان: إنه «تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية».

وأشارت الدفاع العراقية إلى أن «رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين».

وأفادت الوزارة بأنه سيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي.