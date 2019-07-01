مجلس النواب الليبي يعلن النفير العام … قوات حفتر: سنشن غارات مكثفة على طرابلس

أعلن مسؤول في «الجيش الوطني الليبي» أمس الإثنين أن قواته تنوي شن غارات جوية مكثفة على أهداف في العاصمة طرابلس، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية في المدينة.

وأكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو في «الجيش الوطني»، اللواء محمد المنفور، إطلاق عملية جوية تحت تسمية «عاقبة الغدر»، قائلاً: إن قوات حفتر «استنفدت كل الوسائل التقليدية في الحرب».

وأضاف: «بعد عمليات الخداع والغدر التي حصلت مؤخراً، باشرت القوات الجوية العربية الليبية تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة على مواقع مختارة ومُنتقاة بدقة في طرابلس».

وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح التعبئة وحالة النفير العام في البلاد.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله ابلحيق مساء الأحد أنّ «القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد».

وكانت القوات الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر قد أكد تدمير طائرة تركية مسيّرة من طراز «بيرقدار» أثناء إقلاعها من القاعدة العسكرية التابعة لمطار معيتيقة.

وأشارت قوات حفتر إلى أنّه جرى تدمير الطائرة خلال استعدادها لمهاجمة مواقع عسكرية لها.

ومن جهة ثانية أعلن التلفزيون الليبي أمس الإفراج عن 6 أتراك كانوا محتجزين لدى قوات حفتر.

وكانت وزارة الخارجية التركية توقعت الأحد الإفراج الفوري عنهم وإلا فستصبح قوات حفتر أهدافاً مشروعة، مبرزةً أن «الاعتقال يندرج في إطار البلطجة والقرصنة».

أمّا وزير الدفاع التركي خلوصي آكار فأكد أن «أنقرة ستنتقم من أيّ هجوم يستهدف مصالحها من جانب قوات حفتر»، على حين نفت الأخيرة قيامها باختطاف مواطنين أتراك.

إلى ذلك، عادت الملاحة إلى مطار معيتيقة بعد أن توقفت لساعات بحسب بيان على صفحة المطار عبر فايسبوك.

على حين عرض مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق الوطني أسلحة أميركية وصينية الصنع قالوا إنهم عثروا عليها في مدينة غريان بعد إخراج قوات حفتر منها.

وأكدت قوات حكومة الوفاق أن من بين الأسلحة صواريخ «جافلين» الأميركية المتطوّرة وقذائف مدفعية صاروخية توجّه بالليزر، وأن العقود المكتوبة على الأسلحة تظهر أنها للإمارات.