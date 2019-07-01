مفاوضات مصرية للتعاقد على مقاتلات صينية

ذكر موقع «سوهو» الصيني أن المقاتلة «جيه إف 17 ثاندر» الصينية الملقبة بـ«تنين الرعد»، حققت نجاحاً كبيراً خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي 2019 مؤخراً.

وأشار الموقع إلى أنه تم عقد العديد من المناقشات حول الطائرة مع العديد من الوفود التي حضرت المعرض، من أبرزها الوفد المصري الذي عاين المقاتلة واستمع إلى شرح مكثف عنها.

ونوه الموقع بأن هناك مباحثات حول إمكانية شراء مصر لهذا الطراز من المقاتلات، وإنشاء خط إنتاج وتجميع محلي لها بمصر على خطوط إنتاج طائرات K8E المصرية، توفيراً للجهد وتخفيضاً للتكلفة، حيث ترغب مصر في الحصول على الإصدار الجديد من المقاتلة (بلوك 3).

وذكر الموقع الصيني أنه في حال إتمام هذه الصفقة فستكون بلا شك بمنزلة فرصة لفتح سوق جديدة لهذه المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط.

وتتميز هذه المقاتلة الصينية بأنها منخفضة التكلفة مقارنة مع مقاتلات الرافال الفرنسية، حيث إن مصر تحتاج إليها لاستبدال 100 مقاتلة متقادمة، وكذلك لتدريب الطيارين من أجل عدم استهلاك المقاتلات الأقوى والأغلى في ترسانة القوات الجوية المصرية.