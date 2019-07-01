«التحالف الدولي» يستهدف «حراس الدين» غرب حلب … لقاء ثلاثي روسي إيراني تركي قريب حول سورية

كشفت موسكو عن احتمال عقد قمة ثلاثية جديدة حول سورية، تضمها إلى جانب إيران وتركيا، في أول إعلان عن تحرك سياسي منذ بدء العمليات العسكرية في إدلب.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بحثا على هامش قمة العشرين في «أوساكا» عقد هذه القمة.

وقال بيسكوف: «هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريباً»، مشيراً إلى أن الكرملين سيبلغ الصحفيين بموعد عقدها بعد تأكيدها.

على صعيد آخر وفي تطور ميداني لافت، قالت مصادر إعلامية مقربة من «جبهة النصرة» لـ«الوطن»: إن لدى الأخيرة، قناعة بأن الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا، مسؤولة عن إعطاء معلومات عن أحد مواقع تنظيم «حراس الدين»، والذي استهدفه «التحالف الدولي»، الذي تقوده واشنطن ليل أول من أمس، وأدى إلى مقتل ٤ قياديين عرب لديه.

وتوقعت المصادر أن يستعر الصراع مجدداً ببن «النصرة» والميليشيات التابعة للنظام التركي، على الرغم من التحالف القائم بينهما بإيعاز من أنقرة.