حمود: ركزنا على المشروعات التنموية لتحسين الخدمات … خميس: الأولوية في مشروعات اللاذقية وطرطوس للقطاع الخاص

كلّف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس محافظي طرطوس واللاذقية بتقديم مقترحات لعشر مشاريع تنموية خاصة بكل محافظة تحقق تطوير البنية الاستثمارية والاقتصادية وتحسن الواقع التنموي والخدمي فيها، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية في إقامة هذه المشروعات للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً للحكومة في تحقيق عملية التنمية. وعقد في رئاسة مجلس الوزراء أمس اجتماعاً بحضور وزراء الزراعة والنقل والإدارة المحلية والمالية والاقتصاد والصناعة والسياحة ومحافظي طرطوس واللاذقية للإضاءة على نسب التنفيذ في المشروعات والصعوبات التي تعترضها لتذليلها.

وبحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه طلب خميس من رؤساء اللجان الحكومية المكلفة تتبع تنفيذ المشروعات التنموية التنسيق مع المحافظين وهيئتي التخطيط والتعاون الدولي الاستثمار السورية لتقديم دراسة جدوى اقتصادية خلال 15 يوماً للمشاريع التي سيتم اقتراحها إضافة إلى الحوافز المطلوب تقديمها لعرضها على مجلس الوزراء وإقرار ما يلزم بشأنها.

وأكد وزير النقل علي حمود في تصريح لـ«الوطن» أنه تم التركيز خلال الاجتماع على المشروعات التنموية «سياحة- خدمية- صناعية» بما يخدم جميع مناطق المحافظة إضافة إلى أنه يؤمن فرص العمل لأبنائها ويحقق إيرادات وعائدات للوحدات الإدارية مما يساهم في تحسين واقع الخدمات والمستوى المعيشي.

وأشار حمود إلى أنه تمت سابقاً دراسة هذه المشروعات بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس، مضيفاً: وراعينا توافر مصادر المواد الأولية واليد العاملة لكل مشروع في كل منطقة، وبما يضمن التنمية المتوازنة في المحافظة.