منهم 27 امرأة و11 قاصراً … حجو: 59 حالة انتحار في سورية العام الحالي

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه تم تسجيل 59 حالة انتحار في العام الحالي على مستوى البلاد ما عدا دير الزور والرقة وإدلب والحسكة، مشيراً إلى أنه من بين المنتحرين 27 امرأة و11 قاصراً من بينهم طفل عمره 10 سنوات.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حجو أنه تم تسجيل 14 حالة في ريف دمشق في حين سجلت دمشق حالتين فقط ولم تسجل القنيطرة أي حالة. وأكد حجو أنه تم تسجيل 20 حالة شنق، أما حالات إطلاق النار فكانت 13 على حين تم تسجيل ثماني حالات انتحار عبر القفز من أماكن مرتفعة، معتبراً تسجيل 11 حالة انتحار لقاصرين مؤشراً غير جيد.