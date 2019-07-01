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منهم 27 امرأة و11 قاصراً … حجو: 59 حالة انتحار في سورية العام الحالي

| محمد منار حميجو

الثلاثاء, 02-07-2019

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه تم تسجيل 59 حالة انتحار في العام الحالي على مستوى البلاد ما عدا دير الزور والرقة وإدلب والحسكة، مشيراً إلى أنه من بين المنتحرين 27 امرأة و11 قاصراً من بينهم طفل عمره 10 سنوات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حجو أنه تم تسجيل 14 حالة في ريف دمشق في حين سجلت دمشق حالتين فقط ولم تسجل القنيطرة أي حالة. وأكد حجو أنه تم تسجيل 20 حالة شنق، أما حالات إطلاق النار فكانت 13 على حين تم تسجيل ثماني حالات انتحار عبر القفز من أماكن مرتفعة، معتبراً تسجيل 11 حالة انتحار لقاصرين مؤشراً غير جيد.

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