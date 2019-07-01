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المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني يواصل أعماله … مرجانة لـ«الوطن»: الأجواء جيدة وسنرد على الأكاذيب

| سيلفا رزوق

الثلاثاء, 02-07-2019

بمشاركة سورية، انطلقت في العاصمة الروسية موسكو أمس، أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني، بحضور رؤساء مجالس، ووفود برلمانية وخبراء من أكثر من 145 دولة ومنظمات برلمانية دولية من مختلف أنحاء العالم.
الوفد السوري المشارك بالمنتدى والذي يترأسه نائب رئيس مجلس الشعب نجدت أنزور، شارك في جميع جلسات المنتدى، وقدم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية حسين عباس مداخلة، في جلسة ناقشت موضوع «التعاون البرلماني الدولي»، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، اعتبر فيها أن «التصدي لسياسة القوة والهيمنة التي تنتهجها أميركا، واجب أخلاقي، وقانوني وإنساني».
بدوره، وفي مداخلة له خلال مشاركته بجلسة «حروب الإعلام كيف نتغلب عليها»، وحصلت «الوطن» على نسخة منها أيضاً، اعتبر النائب عارف الطويل، أن ما حدث في سورية هو مثال شديد الوضوح عما تفعله حروب وسائل الإعلام والأخبار الزائفة، ودعا كافة البرلمانات إلى توحيد الجهود في مكافحة التضليل.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، وصف النائب بطرس مرجانة، أجواء المنتدى بـ«الجيدة»، لافتاً إلى وجود بعض المداخلات التي يتحفظ عليها الوفد السوري، والتي تمس بسيادة الشعب السوري، وسيتم الرد عليها.
وأشار مرجانة إلى أن الوفد السوري سيرد (اليوم)، على ادعاءات الوفد التركي خلال ورشات المنتدى، حيث تضمنت مداخلة الوفد التركي الكثير من الأكاذيب، لافتاً إلى أن المندوب الأردني النائب عبد الكريم الدغمي، والذي جاءت كلمته بعد كلمة المندوب التركي، رد على الادعاءات التركية بشكل «جيد».

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