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تخوف من تخصيص «السورية للتجارة» بربع المستوردات … شعيب: لن يتوقف استيراد سلعة على تاجر

| علي محمود سليمان

الثلاثاء, 02-07-2019

حالة من الترقب تعيشها الأسواق السورية بانتظار صدور التعليمات التنفيذية لقرار الحكومة حول تخصيص نسبة 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي إلى المؤسسة السورية للتجارة لطرحها في الأسواق بأسعار مدروسة، فأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن العمل جارٍ لإصدار التعليمات التنفيذية في وقت قريب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار شعيب إلى أن القرار يشمل عدداً كبيراً من السلع التي يجري تمويلها، نافياً إعلان التجار نيتهم التوقف عن الحصول على إجازات الاستيراد، ومؤكداً أن هناك آلاف منهم يستوردون ولن يتوقف استيراد سلعة معينة على تاجر.
وأعرب عضو غرفة تجارة دمشق عمار البردان عن حالة تخوف لدى التجار من إمكانية ارتفاع أسعار السلع والمواد التي سيتم حسم نسبة 25 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة الغذائيات، مع قلق لناحية عدم إمكانية الاستمرار في استيراد هذه السلع لأن التكاليف ستكون مرتفعة ولن تكن مجدية بالمحصلة.

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