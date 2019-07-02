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تماسيح تلتهم طفلة مربيها

| وكالات

الأربعاء, 03-07-2019

شهدت ضاحية مدينة سيام ريب في كمبوديا حادثاً أليماً ذهبت ضحيته طفلة في الثانية من عمرها بسبب إهمال والديها. وذكرت صحيفة أن الحادث وقع عندما اقتربت الطفلة روم روث نيري من بركة التماسيح في فناء المنزل وسقطت فيها. ولم تلاحظ والدة روم غياب ابنتها عن ناظريها لأنها كانت مشغولة برضيعها الحديث الولادة. وتمكن والد روم، عندما عاد إلى المنزل ولم يجد طفلته، من العثور على جمجمتها فقط في بركة التماسيح.
وأكد أحد مالكي مزارع التماسيح من جيران العائلة التي شهدت مأساة مقتل طفلتها، أن على مربي التماسيح أخذ الحيطة والحذر ومراعاة شروط السلامة وعدم السماح للأطفال بالاقتراب من برك الحيوانات المفترسة.

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