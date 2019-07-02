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دفع لطليقته 38 مليار دولار

| وكالات

الأربعاء, 03-07-2019

في أغلى تسوية طلاق في التاريخ، سيدفع مؤسس شركة «أمازون»، جيف بيزوس، لماكينزي بيزوس 4 بالمئة من حصة الشركة كتسوية للطلاق.
وستصبح ماكينزي بيزوس، بعد أيام قليلة، رابع أغنى نساء العالم على الإطلاق، بعد أن يسلمها جيف بيزوس 38 مليار دولار.
وينتظر القاضي التوقيع الرسمي على الأوراق التي تؤكد تحويل مبلغ 38 مليار دولار إلى ماكينزي بيزوس.
ويعتبر هذا الطلاق الأغلى في التاريخ، فالرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم كان 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنستاين فور طلاقها من تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنستاين عام 1999.

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