محافظ حمص يكرم الوثبة

كرم محافظ حمص طلال البرازي فريق رجال الوثبة بكرة القدم بعد إنجاز تحقيق لقب كأس الجمهورية وتفوق الفريق بالنهائي على الطليعة بركلات الترجيح، وبحضور رئيس النادي إياد دراق السباعي ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحمص فيصل الدربي قام المحافظ بتكريم الجهاز الفني والإداري إضافة للاعبين مؤكداً أن الإنجاز الذي تحقق كان نتيجة التخطيط الناجح للإدارة والجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني والإدارة إضافة للاعبين على طول الموسم معتبراً أن الرياضة تمثل حالة اجتماعية مهمة كالفن والثقافة.