صيانة طرق جبلة بـ100 مليون ليرة … قناديل لـ«الوطن»: ننتظر 200 مليون لاستكمال مشروع المتحلق الشرقي

كشف رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل لـ«الوطن»، أن أهم المشروعات الخدمية في المدينة لعام 2019 تشمل مشروعاً لصيانة الطرق في جبلة والضواحي التابعة لها، كبسيسين والشراشير ودوير الخطيب والرميلة، مبيناً أنها من تنفيذ الشركة العامة للطرق والجسور بقيمة مالية تصل إلى 100 مليون ليرة سوريّة.

ولفت قناديل إلى تعديل الصفة التنظيمية لعدد من المواقع السياحية في جبلة وعددها خمسة مواقع على الكورنيش البحري لمدينة جبلة، وذلك بغية عرضها للاستثمار وبما يحقق التنمية المحلية، منوهاً بإعداد دفاتر الشروط الفنية للمواقع المحددة.

وأشار رئيس مجلس مدينة جبلة إلى تقديم اللجنة الفرعية ملاحظاتها على دفاتر الشروط الفنية للفندق والمول في جبلة، ليتم تدقيقها خلال الفترة الحالية من وزارة السياحة ليصار إلى طرح هذه المواقع في ملتقى الاستثمار السياحي القادم.

وعن مشروع المتحلق الشرقي لمدينة جبلة، بيّن قناديل أنه تم إنجاز 92 % من الأرصفة للمتحلق من كلا الجانبين، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ الجدران الاستنادية من الجهة الشمالية للمدينة.

وأضاف قناديل: إن الأعمال المتبقية والضرورية من مشروع المتحلق الشرقي، هي أعمال إنارة، لافتاً إلى أن مجلس مدينة جبلة ينتظر تمويلاً بقيمة 200 مليون ليرة سوريّة من وزارة النقل لاستكمال تنفيذ المشروع.

وعن مشروع ساحة الرئيس وسط مدينة جبلة، أكد قناديل الانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية والإنشائية فيها، موضحاً أنه تم تركيب سارية العلم مع مستلزماتها كافة في الموقع المحدد لها في الساحة، منوهاً بأن ساحة وسط المدينة زادت من جمالية المنطقة، إذ يتوافد الناس إليها بكثرة بعد أن أصبحت متنفساً لأهالي مدينة جبلة بشكل عام، مطالباً المواطنين بالتقيد بمواعيد رمي القمامة والحفاظ على نظافة المرافق العامة في المدينة إجمالاً.

أشار قناديل إلى قيام مجلس مدينة جبلة بصيانة الحدائق بشكل دوري وزراعة الدوارات الرئيسة بالأزهار والورود إضافة إلى القيام بعمليات الرش الضبابي والرزازي، مؤكداً سعي المجلس إلى تقديم أفضل الخدمات من نظافة وصيانة للطرق ضمن الإمكانات المتاحة.