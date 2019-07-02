شؤون محلية

مرسوم يعفي ذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي من رسوم رخص البناء

| الوطن

الأربعاء, 03-07-2019

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس مرسوماً يتضمن إعفاء من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.
ونص المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 على أنه يعفى لمرة واحدة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية كل من ذوي الشهيد ممن تنطبق عليهم شروط القانون رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية، إضافة إلى جريح الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمدني الذي يعمل بإمرة الجيش العربي السوري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى عجز كلي أو عجز جزئي بنسبة 40 بالمئة فما فوق بموجب وثيقة رسمية معتمدة، أو من يختاره هذا الجريح من أقاربه من الدرجة الأولى شريطة أن يكون الجريح مقيماً في البناء المراد إنشاؤه أو إصلاحه أو ترميمه.

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