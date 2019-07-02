1 أيلول البداية.. والعطلة الانتصافية أصبحت 12 يوماً … وزير التربية لـ«الوطن»: التقويم الدراسي الجديد يراعي مواعيد الأعياد وشهر رمضان مع الامتحانات

كشف وزير التربية عماد العزب أن الهدف من الإعلان المبكر عن بدء العام الدراسي وإعلان التقويم الدراسي للعام القادم هو إتاحة الفرصة للطلاب لوضع خطتهم الدراسية بشكل مبكر، حيث تمت مراعاة عدد من القضايا التربوية ومنها زيادة العطلة الانتصافية ثلاثة أيام، فبدل أن كانت 9 أيام في السنوات السابقة أصبحت في العام الدراسي القادم 12، كما تمت مراعاة الخطة الدرسية في التقويم بشكل دقيق وواضح، وعملنا على تجنب تأثير مواعيد الأعياد والعطل وشهر رمضان في الخطة الدرسية، وفي الامتحانات أثناء بناء التقويم الدراسي.

وأكد العزب في حديث خاص لــ«الوطن» أن الوزارة تعمل على إنجاز جميع الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي، لنصل في اليوم الأول منه إلى توافر جميع مستلزمات العملية التربوية، ويبدأ تطبيق التقويم الدراسي في اليوم الأول. حيث سيتم الانتهاء من تثبيت الوكلاء والناجحين في مسابقة الفئة الثانية قبل بداية العام الدراسي، بمعنى أن تكون الكوادر التربوية منجزة في المدارس قبل بدء العام الدراسي، إضافة إلى إنجاز أعمال الصيانة والتحضيرات في جميع المدارس نظراً للحاجة الماسة إلى كل غرفة صفية لاستثمارها في العملية التربوية، مضيفاً: تتم الاستفادة من المبالغ المخصصة في الموازنة وكذلك من المبالغ الموضوعة من اللجنة العليا لإعادة الإعمار، ومن المنح التي تقدمها المنظمات الدولية والتي شهدت تراجعاً كبيراً جداً خلال المرحلة الأخيرة.

وأضاف وزير التربية: إن الوزارة بدأت في الأسبوع الماضي العمل على وضع الملامح التربوية المطلوبة للمناهج، وذلك من خلال ورشة عمل يقوم بها المركز الوطني لتطوير المناهج تهدف إلى رصد كل الثغرات التي وجدت خلال تطبيق المناهج الجديدة وتلافي هذه الثغرات في جميع الصفوف ابتداء من الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وعن موضوع إعطاء الأولوية لأبناء المناطق في المسابقات القادمة، أوضح وزير التربية أن القانون يسمح لجميع أبناء الوطن التقدم لأي فرصة عمل في أي مكان، لكن نحن نعمل لتوطين التعليم، وهذا سيكون شعار المرحلة القادمة، حيث ستعطى الأفضلية لأبناء كل منطقة في التعيين في قراهم ومناطقهم عن طريق المسابقات القادمة، بهدف تحقيق الاستقرار في العملية التربوية في كل منطقة.

هذا وكانت وزارة التربية قد حددت أمس موعد بداية العام الدراسي القادم وإعلان التقويم الدراسي للعام القادم بشكل مفصل، حيث سيكون يوم الأحد 1/9/2019م موعد بدء الدراسة للعام الدراسي ‏‏2019/2020 في المدارس الرسمية والخاصة، والمسـتولى عليها جميعها، وما في ‏حكمها بأنواعها كلها، وبمسـتويات مراحلها (رياض الأطفال– التعليم الأساسي ‏والإعدادية الشـرعية– الثانوية العامة والشـرعية– الثانوية المهنية (الصناعية– ‏التجارية– النسوية) والمعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التربية، على أن يداوم الإداريون والمعلمون والمدرسون بدءاً من صباح يوم الأحد ‏‏25/8/2019.